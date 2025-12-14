Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе начали штрафовать за нежелание школьников говорить на украинском на переменах

РИА Новости: в Одессе ввели штрафы за отказ школьников общаться на украинском.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе родителей школьников могут штрафовать, если их дети не говорят на украинском языке во время перемен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местной жительницы.

По ее словам, в школах уже есть приказ, который предусматривает соответствующую административную ответственность для родителей.

«Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке», — сказала одесситка.

Однако, как уточнила собеседница агентства, применение таких мер на практике во многом зависит от позиции администрации конкретной школы.

«По поводу школы — тут зависит от того, какая атмосфера, от руководства. Если руководство не замечает, что дети говорят на русском, то это да. А если замечают… то там есть такой приказ», — отметила она.

Накануне появилось сообщение, что полиция в Одессе проверяет документы евреев на улицах, подозревая, что некоторые мужчины притворяются ими, чтобы избежать мобилизации и свободно передвигаться по городу.