Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать конфет с алкоголем за раз

Диетолог Поляков ответил на вопрос, какое количество конфет с алкоголем можно съесть за один раз.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съесть конфет с алкоголем за один раз, чтобы не навредить здоровью.

«В идеале нисколько. Я бы не рекомендовал потреблять такие продукты. В принципе, сладкое — не совсем полезно. Тем более, если учесть, что сейчас в конфеты в основном добавляют гидрогенизированное пальмовое масло, и какао в их составе, дай бог, процентов восемь будет. То есть, в конфетах находится много разных странных и дешевых компонентов, которые по вкусу, по цвету, по запаху вроде нормальные, а для организма, как минимум, неполезные», — сказал Поляков.

А как максимум, добавил диетолог, могут спровоцировать целый ряд заболеваний: ожирение, сахарный диабет, атеросклеротическое изменение сосудов и другие.

«Поэтому в идеале, конечно, такие продукты не потреблять. Ну и алкоголь в конфетах просто еще добавляет повреждающий эффект. Поэтому мой ответ: нисколько», — сказал Поляков.

Он констатировал, что если же сильно захотелось, то пару обычных конфет на праздник и можно съесть, но выбор лучше сделать в пользу хорошего горького шоколада с содержанием какао-бобов в 70%.

«Это будет выверенный, более-менее полезный продукт», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков назвал самый полезный и самый вредный рецепт кофе.