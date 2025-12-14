Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать конфет с алкоголем за раз

«В идеале нисколько. Я бы не рекомендовал потреблять такие продукты. В принципе, сладкое — не совсем полезно. Тем более, если учесть, что сейчас в конфеты в основном добавляют гидрогенизированное пальмовое масло, и какао в их составе, дай бог, процентов восемь будет. То есть, в конфетах находится много разных странных и дешевых компонентов, которые по вкусу, по цвету, по запаху вроде нормальные, а для организма, как минимум, неполезные», — сказал Поляков.