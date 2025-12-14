Суд запретил управление самоходными машинами в состоянии опьянения

Суд ввел запрет на управление самоходными машинами в состоянии опьянения. Об этом сказано в материалах Первого апелляционного суда общей юрисдикции, передает РИА Новости.
Суд пересмотрел дело водителя, управлявшего пьяным мотоблоком с прицепом. Первоначальное лишение прав на полтора года было отменено, поскольку мотоблок не относится к транспортным средствам, требующим государственной регистрации и водительских прав.
Кассационный суд отменил указанное решение. Отмечается, что под транспортными средствами понимаются машины с двигателем внутреннего сгорания объемом более 50 см³ или электродвигателем мощностью свыше 4 кВт, на которые оформляются паспорта.
Двигатель мотоблока обладает мощностью 6,75 кВт, поэтому суд направил дело на пересмотр для привлечения водителя к административной ответственности.
Напомним, в России ужесточили правила медицинского освидетельствования водителей. Теперь интервал между проверками алкотестером составляет 15−25 минут, а сдать мочу на анализ нужно не позже 30 минут после направления. В случае задержки потребуется сдача крови.