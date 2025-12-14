Ричмонд
Эксперт сказала, при каких условиях можно законсервировать мусоропровод в Минске

В Минске в 2025 году законсервировано 200 мусоропроводов.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор гособъединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик рассказала, как в городе ведется консервация мусоропроводов, пишет «Минск-Новости».

Она отметила, что этот процесс нелегкий, потому что связан с мнением людей:

— По законодательству мы имеем право заварить мусоропровод только при согласии определенного количества жителей, и сегодня в Минске существует еще около 7 000 действующих мусоропроводов.

Сообщается, что в 2025 году в Минске законсервировано около 200 мусоропроводов. Что жители получают взамен?

— Это установка контейнерных площадок. В Минске используются закрытые конструкции, за последние годы таковых появилось более 1 000, и каждый год мы увеличиваем их количество, — сказала Толстик.

Узнайте еще, что фары с надписью «Стоп» и со стрелкой могут появиться в Беларуси.

Кстати, министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов: «С 16 декабря исключительно через “Берестовицу”.

Кроме того, Беларусь готова экспортировать калийные удобрения, с которых США сняли санкции, через любые порты.

Прочитайте, что писатель Михаил Зощенко вспоминал о боях Первой мировой войны на территории Беларуси: «Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони».