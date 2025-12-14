Эксперт сказала, при каких условиях можно законсервировать мусоропровод в Минске

Гендиректор гособъединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик рассказала, как в городе ведется консервация мусоропроводов, пишет «Минск-Новости».
Она отметила, что этот процесс нелегкий, потому что связан с мнением людей:
— По законодательству мы имеем право заварить мусоропровод только при согласии определенного количества жителей, и сегодня в Минске существует еще около 7 000 действующих мусоропроводов.
Сообщается, что в 2025 году в Минске законсервировано около 200 мусоропроводов. Что жители получают взамен?
— Это установка контейнерных площадок. В Минске используются закрытые конструкции, за последние годы таковых появилось более 1 000, и каждый год мы увеличиваем их количество, — сказала Толстик.
