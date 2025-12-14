Ричмонд
Вратарь «Флориды» Бобровский провел 52-й матч «на ноль» в НХЛ

Сергей Бобровский отразил все 15 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Источник: Аргументы и факты

«Флорида» одержала уверенную победу над «Далласом» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы в ворота соперника забросили Антон Лунделл на 21-й минуте, Сэм Беннетт на 26-й, Брэд Маршанд на 40-й и 58-й минутах. Сергей Бобровский, российский вратарь «Флориды», отразил все 15 бросков и в третий раз в сезоне оставил свои ворота «сухими».

В текущем чемпионате он одержал 13 побед в 22 матчах. Бобровский не пропускал шайб в 52-м матче своей карьеры в НХЛ, что позволило ему сравняться с финном Тууккой Раском по этому показателю. На 26-м месте находится словак Ярослав Галак с 53 «сухими» матчами, а лидером остается канадец Мартин Бродёр, который имеет 125 таких игр.

«Флорида» занимает пятую строчку в Атлантическом дивизионе с 34 очками после 31 матча. «Даллас», в свою очередь, лидирует в Центральном дивизионе, набрав 47 очков в 33 матчах. В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях против «Тампы» в ночь на 16 декабря по московскому времени, а «Даллас» примет «Лос-Анджелес» в тот же день.