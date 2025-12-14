Казань вошла в список самых популярных городов для коротких поездок по России

В целом по стране поездки продолжительностью от одного до трех дней составляют 70% всех путешествий. Самостоятельные туристы выбирают краткосрочные поездки в 82% случаев. Количество бронирований гостиниц на короткий срок увеличилось на 31% по сравнению с 2024 годом.