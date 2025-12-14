Ричмонд
Овечкин вышел на 51-е место по ассистам, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», но Овечкин отметился голевой передачей.

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и белорусом Алексеем Протасом в составе проиграл в матче чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счетом 1:5.

На своей площадке «Виннипег» вел 5:0 и только в концовке встречи «Кэпиталз» смог размочить счет в большинстве — после передач Карлсона и Овечкина отличился Чикран.

Для Александра Овечкина это голевая передача стала 743-й в карьере. Таким образом, нападающий вышел на чистое 51-е место в НХЛ по количеству результативных передач в истории лиги. В этом чемпионате в активе Овечкина 14 заброшенных шайб и 17 результативных передач. «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции.

