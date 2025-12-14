«Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и белорусом Алексеем Протасом в составе проиграл в матче чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счетом 1:5.
На своей площадке «Виннипег» вел 5:0 и только в концовке встречи «Кэпиталз» смог размочить счет в большинстве — после передач Карлсона и Овечкина отличился Чикран.
Для Александра Овечкина это голевая передача стала 743-й в карьере. Таким образом, нападающий вышел на чистое 51-е место в НХЛ по количеству результативных передач в истории лиги. В этом чемпионате в активе Овечкина 14 заброшенных шайб и 17 результативных передач. «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции.
Прочитайте, что писатель Михаил Зощенко вспоминал о боях Первой мировой войны на территории Беларуси: «Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони».
Еще узнайте, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения, с которых США сняли санкции, через любые порты.