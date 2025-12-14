Овчинский: в Лефортове началось строительство офисного комплекса

«Деловой комплекс площадью более 43,8 тысячи квадратных метров будет состоять из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом. В них оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест. Два нижних этажа обоих корпусов займут торговые павильоны и точки питания, которые разместятся на площади 6,2 тысячи квадратных метров, а с третьего этажа на площади 37,3 тысячи “квадратов” будут находиться офисные помещения различной планировки для сдачи в аренду», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.