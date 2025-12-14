Овчинский: в Лефортове началось строительство офисного комплекса

В юго-восточной части столицы, в районе Лефортово, стартовали работы по строительству современного административно-делового комплекса. Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Новый бизнес-центр будет располагаться по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 12.
«Деловой комплекс площадью более 43,8 тысячи квадратных метров будет состоять из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом. В них оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест. Два нижних этажа обоих корпусов займут торговые павильоны и точки питания, которые разместятся на площади 6,2 тысячи квадратных метров, а с третьего этажа на площади 37,3 тысячи “квадратов” будут находиться офисные помещения различной планировки для сдачи в аренду», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Завершение строительства намечено на конец 2028 года. Входы в бизнес-центр будут оборудованы пандусами для удобства маломобильных граждан.
Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории: высадка лиственных деревьев, создание клумб и зон отдыха, установка скамеек, качелей, урн и цветников. Застройщиком проекта выступает компания ООО «СЗ “ОБЪЕКТ ГАРАНТ”».
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о том, что в районе Раменки девелопер OCTOBER GROUP реализует проект двухэтажного общественно-делового пространства площадью 6 тысяч квадратных метров, расположенного в стилобате двух жилых комплексов. На первом этаже разместятся ресепшен, коворкинг и 19 коммерческих помещений, включая кафе, рестораны, аптеки и детский клуб площадью более 260 квадратных метров. Второй этаж будет отведен под 49 офисов с площадями от 23 до 100 квадратных метров.