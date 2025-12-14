Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 14 декабря 2025: Почему молдаване, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»; власти Молдовы молчат о странах-поставщиках фальсификата; ПАС борется с бе

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 декабря 2025:

1. Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».

2. «Разбор полётов»: почему власти Молдовы молчат о странах-поставщиках фальсификата.

3. Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».

4. В Молдове в середине зимы почти весна: Синоптики обещают теплые и сухие дни — снега в этом году можем не увидеть.

5. Президентка Молдовы позволила себе символический жест у линии раздела Кипра, но при этом так и не решается на поездку в Приднестровье.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».

Вот как отвечают на этот вопрос пользователи соцсетей (далее…).

Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».

По мнению политолога Жосу, заявления Минтруда о «снижающейся бедности» выглядят бодро лишь на бумаге, а в реале дела обстоят иначе (далее…).

Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).

