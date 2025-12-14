Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 декабря 2025:
1. Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».
2. «Разбор полётов»: почему власти Молдовы молчат о странах-поставщиках фальсификата.
3. Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».
4. В Молдове в середине зимы почти весна: Синоптики обещают теплые и сухие дни — снега в этом году можем не увидеть.
5. Президентка Молдовы позволила себе символический жест у линии раздела Кипра, но при этом так и не решается на поездку в Приднестровье.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».
Вот как отвечают на этот вопрос пользователи соцсетей (далее…).
Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».
По мнению политолога Жосу, заявления Минтруда о «снижающейся бедности» выглядят бодро лишь на бумаге, а в реале дела обстоят иначе (далее…).
Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).