В Ростове из-за сильного ветра упали девять деревьев

В Ростове сильный ветер повалил аварийные деревья. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Всего из-за непогоды в донской столице рухнули девять стволов: по два в Кировском и Первомайском районах, по одному — в Ворошиловском, Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Советском.
— В настоящее время коммунальными и экстренными службами ликвидированы последствия падения 4 деревьев, еще 5 находятся на контроле. Работы продолжаются, — говорится в сообщении.
Такая же серьезная ситуация сложилась в Таганроге. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, мощные порывы ветра привели к падению крупных деревьев и веток. Аварийные службы работают в усиленном режиме.
Кроме того, непогода создала угрозу праздничному убранству городов. Жители Красного Сулина сообщили в местных сообществах, что под напором ветра не устояла украшенная новогодняя елка. А в Батайске символ праздника сильно накренился… В целях безопасности конструкцию пришлось огородить.
