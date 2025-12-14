Ричмонд
В Ростове из-за сильного ветра упали девять деревьев

В донской столице ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сильный ветер повалил аварийные деревья. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Всего из-за непогоды в донской столице рухнули девять стволов: по два в Кировском и Первомайском районах, по одному — в Ворошиловском, Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Советском.

— В настоящее время коммунальными и экстренными службами ликвидированы последствия падения 4 деревьев, еще 5 находятся на контроле. Работы продолжаются, — говорится в сообщении.

Такая же серьезная ситуация сложилась в Таганроге. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, мощные порывы ветра привели к падению крупных деревьев и веток. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

Кроме того, непогода создала угрозу праздничному убранству городов. Жители Красного Сулина сообщили в местных сообществах, что под напором ветра не устояла украшенная новогодняя елка. А в Батайске символ праздника сильно накренился… В целях безопасности конструкцию пришлось огородить.

