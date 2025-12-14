Двух осиротевших лебедей из Отрадного спасли от морозов в Самаре

Двух лебедей-подростков привезли из города Отрадного. Там они жили на озере. Это молодые дикие птицы, ещё не совершавшие перелёт. Родились они только в нынешнем году. Их легкомысленные родители улетели в тёплые края, а подростки оказались слишком юными для подобных длительных вояжей. Но люди не бросили их в беде.