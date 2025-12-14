Девушка игрока «Зенита» Глушенкова ответила на слухи об измене футболиста

Анна Нечаева, возлюбленная футболиста «Зенита» и сборной России Максима Глушенкова, поделилась в своем Telegram-канале цитатой, которая вызвала неоднозначную реакцию после публикации в СМИ информации об измене спортсмена.
«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Чарльз Буковски», — написала она.
В начале декабря 18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес Глушенкова. В соцсеях она опубликовала скриншоты интимных переписок с футболистом, утверждая, что их общение началось, когда ей еще не было 18 лет. По словам Артамоновой, в октябре 2024 года Глушенков комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать ему интимные снимки.
Затем модель обнародовала еще часть переписок, датированных ноябрем 2025 года. В переписке от 9 ноября футболист и модель договорились о встрече в отеле, после чего в этот день сообщений больше не было. Утром 10 ноября они продолжили переписку, но позднее собеседник попросил ее больше не писать ему.
Максим Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года и с 2022 года получает вызовы в национальную сборную. С 2023 года он состоит в отношениях с Анной Нечаевой.