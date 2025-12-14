США увеличили поставки российского мороженого до максимума за три года

США в сентябре этого года значительно увеличили импорт российского мороженого, который достиг максимальных показателей более чем за три года. Об этом говорят данные американской статслужбы, передает РИА Новости.
Согласно приведенным данным, в сентябре 2025 года российские компании отправили в США мороженого на сумму 167 тысяч долларов. Такие показатели в 1,8 раза выше уровня прошлого месяца, в три раза — сентября 2024 года. Больше этого уровня в последний раз отмечалось в апреле 2022 года, когда десерта продали на 1,5 млн долларов.
Отмечается, что суммарно в январе-сентябре этого года США закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель предыдущего года.
Тем временем Россия увеличила импорт южнокорейской лапши до рекордных показателей. Как сообщалось, в октябре РФ нарастила поставки этого продукта в 1,4 раза до 5,1 млн долларов. По итогам месяца наша Россия стала седьмой страной среди покупателей южнокорейской лапши.