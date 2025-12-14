США увеличили поставки российского мороженого до максимума за три года

Согласно приведенным данным, в сентябре 2025 года российские компании отправили в США мороженого на сумму 167 тысяч долларов. Такие показатели в 1,8 раза выше уровня прошлого месяца, в три раза — сентября 2024 года. Больше этого уровня в последний раз отмечалось в апреле 2022 года, когда десерта продали на 1,5 млн долларов.