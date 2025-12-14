Творческая команда вузов Узбекистана участвовала в масштабном проекте в Беларуси

«Перекресток национальных культур — это многонациональная студенческая встреча, которая проводится нами уже в седьмой раз и стала узнаваемым брендом Гродненского государственного университета. Благодаря вот такому мероприятию у нас есть возможность расширить горизонты межнационального общения, познакомиться с историей, культурой, традициями, обычаями разных народов. Общее количество участников составляет более 500 человек. Такой масштаб у многонациональной гостиной впервые», — рассказал проректор ГрГУ по учебной работе Леонтий Павлов.