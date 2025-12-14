Пора бы, знаете, взрослеть…

В тот день я была на даче — удаленка. Сидя у окна, оторвалась от компьютера, потому что за окном вдруг повалил снег нереальной красоты. Его огромные бело-голубые хлопья напоминали всем, кроме цвета, сахарную вату. Я вышла на улицу, несколько хлопьев потянулись к двери, привлеченные теплом дома, и испуганно отскочили в сторону — как живые. Один моток небесной пряжи лег мне в ладонь, заняв добрую ее половину, и даже не собирался таять, а я впала в детский восторг от этой сказки. И тут с соседнего участка меня окликнула соседка: «Слышала, Гафта не стало? Ты же к нему ездила?».