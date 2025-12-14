Puma зарегистрировала два товарных знака в РФ

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, зарегистрировала в РФ два товарных знака с логотипами пумы, следует из базы Роспатента.
Соответствующие заявки подали в ведомство в августе 2024 года из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам международной классификации товаров и услуг, которые включают в себя, в частности, производство спортивной одежды, тренажеров и велосипедов.
Ранее сообщалось, что ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак. Компания сможет проектировать и продавать в стране комплектующие для автомобилей, технические масла и электронные системы управления.
При этом в декабре австрийская компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака.