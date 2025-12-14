Ричмонд
Puma зарегистрировала два товарных знака в РФ

Puma зарегистрировала два товарных знака в РФ и сможет производить, в частности, тренажеры и велосипеды.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, зарегистрировала в РФ два товарных знака с логотипами пумы, следует из базы Роспатента.

Соответствующие заявки подали в ведомство в августе 2024 года из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам международной классификации товаров и услуг, которые включают в себя, в частности, производство спортивной одежды, тренажеров и велосипедов.

Ранее сообщалось, что ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак. Компания сможет проектировать и продавать в стране комплектующие для автомобилей, технические масла и электронные системы управления.

При этом в декабре австрийская компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака.