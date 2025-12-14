За что могут получить штрафы владельцы и арендаторы квартир в 2026 году: список

Неуплата налога от продажи квартиры влечет за собой штрафы.
В 2026 году для владельцев и арендаторов квартир сохранятся действующие штрафные меры. Административная ответственность может наступить, в частности, за нарушение санитарных правил и требований к соблюдению тишины, проживание без регистрации, уклонение от уплаты налогов, а также за самовольную перепланировку жилья. Какие именно суммы и по каким основаниям могут быть взысканы с жителей многоквартирных домов — в материале URA.RU.
Невыплата налога с дохода от продажи недвижимости.
Невнесение налога с дохода от продажи недвижимости влечет за собой существенные финансовые санкции. Бывший владелец объекта обязан будет уплатить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. В случае, если будет установлено, что нарушение носило умышленный характер, размер штрафа увеличивается до 40% от суммы недоимки. Кроме того, на образовавшуюся задолженность начисляются пени — 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки, пояснила адвокат Ирина Шеерман. Информацию приводит РБК.
По ее словам, уклонение от уплаты налогов может повлечь и уголовную ответственность. Она наступает, если сумма неуплаченных налогов достигает крупного размера — свыше 2,7 млн рублей в течение трех последовательных финансовых лет, либо особо крупного — более 13,5 млн рублей за тот же период.
В первом случае предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Во втором — штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет или лишение свободы на аналогичный срок.
Нарушение санитарных норм.
В 2026 году сохранится действие административных штрафов за несоблюдение санитарных правил. Размер штрафа по ‑прежнему будет составлять от 500 до одной тысячи рублей. К типичным нарушениям относятся оставление мусора и личных вещей в местах общего пользования, антисанитарное состояние придомовых и жилых помещений, наличие стойкого неприятного запаха, в том числе от домашних животных, а также ненадлежащее обращение с отходами, создающее неудобства для соседей, сообщил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и операций с недвижимостью Илья Васильчук.
Проживание в квартире без регистрации.
В 2026 году продолжит действовать административная ответственность, установленная статьей 19.15.1 КоАП РФ, которой предусмотрена обязанность граждан регистрироваться по месту временного пребывания. Из этого правила есть исключение: временная регистрация не требуется, если человек проживает в жилом помещении, расположенном в том же субъекте РФ, где уже оформлена его постоянная или временная регистрация.
Отдельно оговорен порядок для жителей Москвы и Московской области. Наличие постоянной регистрации в Подмосковье освобождает гражданина от необходимости оформлять временную регистрацию при проживании в Москве, и наоборот, несмотря на то, что формально это разные субъекты Федерации, пояснила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Размер административных штрафов за проживание в квартире без регистрации составляет:
для граждан — от 2 000 до 3 000 рублей;для собственников жилых помещений — от 2 000 до 5 000 рублей;для юридических лиц — от 250 000 до 750 000 рублей.
Помимо этого, сохраняется ответственность за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан. Как напомнила Ирина Шеерман, такая ситуация возникает, в частности, когда гражданин России сдает квартиру иностранному гражданину, но в установленный семидневный срок не направляет в МВД уведомление о его прибытии и не ставит его на миграционный учет. В этом случае штраф для принимающей стороны составляет от 2 000 до 4 000 рублей.
Шеерман также отметила, что за фиктивную постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания в России предусмотрена уже уголовная ответственность. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан понимается, в частности, их регистрация по месту пребывания:
на основании заведомо недостоверных сведений или подложных документов;в жилом помещении при отсутствии намерения иностранного гражданина фактически проживать по данному адресу либо при отсутствии намерения принимающей стороны предоставить это помещение для реального проживания.
Незаконная перепланировка квартиры.
В 2026 году продолжат действовать обновленные нормы о перепланировке жилья, закрепленные в Жилищном кодексе РФ. Все работы, связанные со сносом или возведением перегородок, расширением либо переносом дверных проемов, изменением конфигурации комнат за счет уменьшения или увеличения площади других помещений и тому подобные действия, должны осуществляться в строгом соответствии с положениями ЖК РФ о перепланировке.
На это обратил внимание управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко. Он пояснил, что самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме в общем случае влекут следующие последствия:
административный штраф для граждан — от двух до 2,5 тысяч рублей;для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей;для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Если узаконить выполненную перепланировку не представляется возможным, собственник квартиры в многоквартирном доме либо наниматель жилого помещения, в котором произведены самовольные изменения, обязан в разумный срок и в порядке, определенном органом, согласующим перепланировку, вернуть помещение в первоначальное состояние.
При неисполнении этих требований суд по иску уполномоченного органа, осуществляющего согласование, вправе принять решение о продаже такого помещения с публичных торгов. Собственнику при этом перечисляются деньги, вырученные от реализации квартиры, за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Нарушение правил обращения с газовым оборудованием.
Административная ответственность за нарушение правил эксплуатации газового оборудования предусмотрена для собственников жилых помещений, в которых установлено внутридомовое либо внутриквартирное газовое оборудование. К таким объектам относятся не только газовые плиты, используемые для приготовления пищи, но и иные устройства, перечень которых закреплен в постановлении правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года. Как пояснил юрист Алексей Головченко, санкции могут быть применены к собственникам в следующих случаях:
несвоевременное проведение технического обслуживания;привлечение к работам лиц, не имеющих необходимой квалификации;уклонение от заключения договора на техническое обслуживание;недопуск сотрудников газовой службы для проведения обслуживания;неосуществление замены либо установки газового оборудования при наличии установленной обязанности.
Размер штрафа за подобные нарушения составляет от пяти до 10 тысяч рублей. При этом в случаях, когда допущенные нарушения повлекли аварию либо создали угрозу жизни и здоровью граждан, — от 50 до 150 тысяч рублей.
Несоблюдение пожарной безопасности.
За несоблюдение требований пожарной безопасности, в том числе за загромождение пожарного люка на балконе, хранение в жилом помещении легковоспламеняющихся веществ, а также за изменение направления открывания входной двери, может быть назначен административный штраф в размере до 15 тысяч рублей. В 2026 году пересмотр и увеличение указанного предельного размера штрафа не планируются.
Нарушение закона о режиме тишины.
Ответственность за нарушение тишины в жилых домах устанавливается региональным законодательством. Так, в Москве действуют положения городского закона, согласно которым запрещено создавать шум в период с 23:00 до 07:00. В число таких нарушений, как следует из документа, входят громкое прослушивание теле- и радиопрограмм, проигрывание музыки, игра на музыкальных инструментах, проведение ремонтных и строительных работ, а также иные действия, сопровождающиеся повышенным уровнем шума.
За несоблюдение указанных требований санкция может выражаться в предупреждении либо в административном штрафе для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. Кроме того, физические лица могут быть привлечены к ответственности за запуск фейерверков в ночное время — штраф в этом случае составляет от 1,5 до двух тысяч рублей. Схожие по содержанию нормативные акты действуют и в иных субъектах РФ.