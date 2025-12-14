За что могут получить штрафы владельцы и арендаторы квартир в 2026 году: список

В 2026 году сохранится действие административных штрафов за несоблюдение санитарных правил. Размер штрафа по ‑прежнему будет составлять от 500 до одной тысячи рублей. К типичным нарушениям относятся оставление мусора и личных вещей в местах общего пользования, антисанитарное состояние придомовых и жилых помещений, наличие стойкого неприятного запаха, в том числе от домашних животных, а также ненадлежащее обращение с отходами, создающее неудобства для соседей, сообщил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и операций с недвижимостью Илья Васильчук.