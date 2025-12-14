Снежная неделя ждет челябинцев. Скрин

В Челябинске почти всю неделю будет идти снег.
Погода в Челябинске на предстоящей неделе ожидается снежной. Только два дня будет без осадков. Об этом говорится в прогнозе Gismeteo.
«Осадки в виде снега прогнозируются на ближайшие четыре дня, а также в выходные. Бесснежно будет только в четверг и в воскресенье», — сообщается в прогнозе Gismeteo.
Температура воздуха в дневные часы в начале недели ожидается около 9−14 градусов ниже нуля, в ночные — до минус 15. С пятницы потеплеет до минус 5−7 градусов, однако в воскресенье вновь ударят морозы, столбик термометра в ночные часы опустится до 23 градусов.
