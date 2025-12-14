Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник

«Минувшая ночь в Москве оказалась практически такой же холодной, как и предыдущая — по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум составил минус 5,7 градуса, что всего на 0,1 градуса теплее, чем было вчера. Однако это не окончательное значение минимальной температуры сегодняшних суток. Во-первых, в ближайшие час-два температура еще может немного понизиться, а во-вторых, и вечером температура ожидается чуть ниже этой отметки. Так что воскресенье пока сохраняет шансы опередить день вчерашний в списке самых холодных дней с начала зимы», — написал Леус в своём Telegram-канале.