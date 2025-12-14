Морозы до минус десяти градусов ожидаются в Москве в ночь на понедельник

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Морозы до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшая ночь в Москве оказалась практически такой же холодной, как и предыдущая — по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимум составил минус 5,7 градуса, что всего на 0,1 градуса теплее, чем было вчера. Однако это не окончательное значение минимальной температуры сегодняшних суток. Во-первых, в ближайшие час-два температура еще может немного понизиться, а во-вторых, и вечером температура ожидается чуть ниже этой отметки. Так что воскресенье пока сохраняет шансы опередить день вчерашний в списке самых холодных дней с начала зимы», — написал Леус в своём Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на других метеостанциях столицы было от минус 5,5 градуса на Балчуге до минус 6,8 в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, термометры показывали минус 7,4 градуса. В области самым холодным местом оказались Черусти, там минимум составил минус 8,8 градуса, это ниже, чем было в Подмосковье вчера.
«Следующая ночь в столичном регионе ожидается ещё более морозной — мы увидим на термометрах первые 10-градусные морозы», — подчеркнул он.