В РПЦ рассказали, как правильно писать слово «Бог»

«Бог в Библии пишется с прописной, так как это имя. Точно так же, как Аллах всегда пишут с прописной (а Аллах — это и есть “Бог” по-арабски). Имя собственное. А “бог Зевс” или “бог Перун” пишется со строчной, потому что в данном случае это имя видовое. Имя нарицательное», — сказал РИА Новости архиепископ Савва.