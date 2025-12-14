Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

РИА Новости: в Москве в воскресенье будет облачно и до 5 градусов мороза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер, температура воздуха до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем минус 2 — минус 5, однако из-за плотного ветра будет казаться, что на улице как минимум минус 7 градусов мороза. Одевайтесь теплее», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров останутся стабильными и атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.