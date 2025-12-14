Участников стрельбы под Екатеринбургом вывезли в суд: подробности

Силовики привезли участников конфликта в суд для продления меры пресечения.
Березовский городской суд Свердловской области продлил арест нескольким участникам стрельбы возле кафе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовой среде.
В среду, 10 декабря, был рассмотрен материал в отношении Александра Черепанова, а на следующий день — Николая Фооса. 12-го суд изучил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Вячеславу Арутюняну. Всех оставили под стражей еще на два месяца.
Как писало агентство, конфликт произошел в ночь на 11 октября. Николай Фоос, Александр Черепанов, Павел Язовских и Вячеслав Арутюнян приехали в кафе «Панда», чтобы купить спиртное. Черепанов и Арутюнян вышли покурить, но к ним подошла компания из шести мужчин, в числе которых был Ринат Парфилов. Последний якобы стал избивать Черепанова.
Арутюнян пытался помочь другу, но не смог. Он подобрал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть оппонентов. Из заведения вышли Фоос и Язовских, вместе они пошли к машинам, чтобы уехать. Но на них вновь напали оппоненты. Арутюнян получил несколько выстрелов и отбежал. Когда Черепанова стали избивать, Вячеслав вступился, открыл огонь по хулиганам, но получил пулю в ответ от Кирилла Латникова. После этого компании разъехались.
Участников конфликта задержали через пять дней. Против них возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Единственным, кто остался на свободе, — Ринат Парфилов. Арестованные считают его зачинщиком конфликта. Арутюнян в апелляции говорил, что всего лишь защищал себя и друзей. Умысла на убийство кого-либо у него не было.
«Действительно объективных оснований для продления стражи в отношении моего подзащитного Николая Фосса нет. Он получил пулевое ранение в руку, у него был открытый перелом кисти. Почему он содержится под стражей, непонятно. Ему не оказали медицинскую помощь, перелом сросся неверно, он не до конца может двигать пальцем. До сих пор не дана оценка тому, что его избивали на видео. Его запинывали, но эти лица до сих пор не привлечены к уголовной ответственности», — прокомментировала адвокат Олеся Бортникова.