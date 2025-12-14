Участников стрельбы под Екатеринбургом вывезли в суд: подробности

«Действительно объективных оснований для продления стражи в отношении моего подзащитного Николая Фосса нет. Он получил пулевое ранение в руку, у него был открытый перелом кисти. Почему он содержится под стражей, непонятно. Ему не оказали медицинскую помощь, перелом сросся неверно, он не до конца может двигать пальцем. До сих пор не дана оценка тому, что его избивали на видео. Его запинывали, но эти лица до сих пор не привлечены к уголовной ответственности», — прокомментировала адвокат Олеся Бортникова.