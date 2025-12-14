В ХМАО в преддверии праздников взлетел спрос на ивент-специалистов

В ХМАО спрос на ведущих вырос на 22%
В ХМАО специалисты по организации праздников и оформлению торжеств в предновогодний период стали пользоваться большим спросом. Интерес к их услугам в округе вырос 2,7 раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».
«Жители ХМАО заметно активизировались в подготовке корпоративов, семейных торжеств и праздничных вечеров. Спрос на артистов, аниматоров и ивент-специалистов уверенно растет, отражая начало высокого сезона для индустрии событий. Самый значительный подъем за год показали услуги по организации мероприятий под ключ — интерес к ним вырос в 2,7 раза», — поделились эксперты.
Второе по динамике направление — услуги ведущих, спрос на которые увеличился на 22%. Сегмент видеосъемки за последнее время показал рост в 14%. Аналитики отметили, что в целом наблюдается тенденция передавать подготовку события профессионалам — специалисты берут на себя сценарий, координацию, подбор подрядчиков и ведение программы.