В Кургане на площади и в ЦПКиО заливают катки. Фото

В Кургане готовят катки в парке и на Центральной площади.
На Центральной площади в Кургане и в ЦПКиО заливают катки. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«На Центральной площади каток заливают на том же месте, где и годом ранее — с левой стороны от здания мэрии. В ЦПКиО каток делают впервые. Его обустраивают в центральной части парка на аллеях за сценой», — сообщает корреспондент URA.RU.
Дорожки для катания в ЦПКиО расположатся на аллеях за сценой.
В парке уже установили арт-объект в форме конька. Он расположен в зоне отдыха на центральной аллее, где установлены скамейки.
В Кургане готовят каток на Центральной площади.
Ранее мэр Кургана Антон Науменко сообщал о планах открыть в ЦПКиО дорожки для катания на коньках к новогодним праздникам. Он обсуждал с администрацией парка организацию летнего и зимнего отдыха горожан.