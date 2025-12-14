Ричмонд
В Кургане на площади и в ЦПКиО заливают катки. Фото

На Центральной площади в Кургане и в ЦПКиО заливают катки. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

В Кургане готовят катки в парке и на Центральной площади.

«На Центральной площади каток заливают на том же месте, где и годом ранее — с левой стороны от здания мэрии. В ЦПКиО каток делают впервые. Его обустраивают в центральной части парка на аллеях за сценой», — сообщает корреспондент URA.RU.

Дорожки для катания в ЦПКиО расположатся на аллеях за сценой.

В парке уже установили арт-объект в форме конька. Он расположен в зоне отдыха на центральной аллее, где установлены скамейки.

В Кургане готовят каток на Центральной площади.

Ранее мэр Кургана Антон Науменко сообщал о планах открыть в ЦПКиО дорожки для катания на коньках к новогодним праздникам. Он обсуждал с администрацией парка организацию летнего и зимнего отдыха горожан.