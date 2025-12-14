Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина перенесла на 10 дней вперед дату заключения договора купли-продажи квартиры с покупательницей Полиной Лурье, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
«Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024 года», — говорится в документе.
Как следует из материалов, такую инициативу проявила сама Долина. Она прислала дополнительное соглашение, в котором перенесла дату заключения договора на 10 дней вперед.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. Долина, по ее словам, не просто ждала, а осмысливала. В собственность Полины Лурье квартира была зарегистрирована в Росреестре 24 июня 2024 года.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря. Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира «по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», заявляла ее адвокат Светлана Свириденко.
Лариса Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 317 миллионов рублей. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.