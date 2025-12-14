Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря. Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира «по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», заявляла ее адвокат Светлана Свириденко.