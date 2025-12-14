Мэр подмосковного Реутова Науменко скончался после ДТП в Нижегородской области

Мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко, который впал в кому после аварии в Нижегородской области, скончался. Об этом в субботу, 13 декабря, в своем telegram-канале сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
ДТП случилось 7 декабря на трассе М‑12. Автомобиль мэра столкнулся с КАМАЗом. Науменко получил серьёзные травмы. В критическом состоянии его госпитализировали в одну из районных ЦРБ, а затем переправили в столицу.
Филиппу Науменко было 39 лет. Он возглавлял Реутов с 2023 года. До этого работал в соседней Балашихе, где занимал должность заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности.
«Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель», — написал о нем Игорь Брынцалов.