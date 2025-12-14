Белорусский боксер Алферов завоевал серебро чемпионата мира в Дубае

Алексей Алферов стал серебряным призером чемпионата мира IBA по боксу 2025 года в Дубае, сообщили в НОК.
В финальном поединке в категории до 86 кг белорус встретился с Шарабутдином Атаевым из России. Соперник одержал уверенную победу.
По пути к финалу Алферов победил армянина Рафаэля Оганесяна (нокаутом в первом раунде), а еще был сильнее Парвиза Каримова из Таджикистана и Петера Питу из ДР Конго.
Это уже вторая серебряная медаль Алферова, который поднимался на пьедестал чемпионата мира в 2021 году.
