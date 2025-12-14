Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский боксер Алферов завоевал серебро чемпионата мира в Дубае

Алексей Алферов стал серебряным призером чемпионата мира.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Алферов стал серебряным призером чемпионата мира IBA по боксу 2025 года в Дубае, сообщили в НОК.

В финальном поединке в категории до 86 кг белорус встретился с Шарабутдином Атаевым из России. Соперник одержал уверенную победу.

По пути к финалу Алферов победил армянина Рафаэля Оганесяна (нокаутом в первом раунде), а еще был сильнее Парвиза Каримова из Таджикистана и Петера Питу из ДР Конго.

Это уже вторая серебряная медаль Алферова, который поднимался на пьедестал чемпионата мира в 2021 году.

Ранее мы писали, что Овечкин вышел на 51-е место по ассистам, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил.

Прочитайте, что писатель Михаил Зощенко вспоминал о боях Первой мировой войны на территории Беларуси: «Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони».

Еще узнайте, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения, с которых США сняли санкции, через любые порты.