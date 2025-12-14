Легенда WWE Джон Сина завершил карьеру в рестлинге

Американский киноактёр Джон Сина, который выступал в боях объединения World Wrestling Entertainment (WWE), завершил карьеру в рестлинге.
Он выходил на ринг 23 года и за это время 17 раз становился чемпионом мира. В связи с завершением карьеры к Сине обратился бывший рестлер «Гробовщик» (настоящее имя — Марк Уильям Кэлвей).
Кроме того, пожелания в адрес своего 48-летнего коллеги высказал другой американский киноактёр Дуэйн «Скала» Джонсон.
«Я просто не знаю парня, которому лучше подходила бы фраза: “Хорошо быть важным — но гораздо важнее быть хорошим”. Поздравляю тебя с невероятной карьерой, мой друг!», — сказал он.
Напомним, в июле 2025 года на 72-м году жизни скончался американский киноактёр и рестлер Халк Хоган. Причиной его кончины назвали острый инфаркт миокарда. Интернет-издание Page Six также проинформировало, что у Хогана была диагностирована мерцательная аритмия и хронический лимфоцитарный лейкоз — рак белых кровяных клеток.
В мае 2024 года в 40 лет ушёл из жизни немецкий шоумен и профессиональный рестлер Джон Клингер, выступавший под псевдонимом Bad Bones. Он был наиболее заметным рестлером из ФРГ, выступавшим на мероприятиях международного уровня.