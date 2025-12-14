Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легенда WWE Джон Сина завершил карьеру в рестлинге

Американский рестлер Джон Сина завершил спортивные выступления в 48 лет.

Источник: Аргументы и факты

Американский киноактёр Джон Сина, который выступал в боях объединения World Wrestling Entertainment (WWE), завершил карьеру в рестлинге.

Он выходил на ринг 23 года и за это время 17 раз становился чемпионом мира. В связи с завершением карьеры к Сине обратился бывший рестлер «Гробовщик» (настоящее имя — Марк Уильям Кэлвей).

Кроме того, пожелания в адрес своего 48-летнего коллеги высказал другой американский киноактёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

«Я просто не знаю парня, которому лучше подходила бы фраза: “Хорошо быть важным — но гораздо важнее быть хорошим”. Поздравляю тебя с невероятной карьерой, мой друг!», — сказал он.

Напомним, в июле 2025 года на 72-м году жизни скончался американский киноактёр и рестлер Халк Хоган. Причиной его кончины назвали острый инфаркт миокарда. Интернет-издание Page Six также проинформировало, что у Хогана была диагностирована мерцательная аритмия и хронический лимфоцитарный лейкоз — рак белых кровяных клеток.

В мае 2024 года в 40 лет ушёл из жизни немецкий шоумен и профессиональный рестлер Джон Клингер, выступавший под псевдонимом Bad Bones. Он был наиболее заметным рестлером из ФРГ, выступавшим на мероприятиях международного уровня.