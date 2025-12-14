Телеведущий Джереми Кларксон отомстил британским депутатам за высокие налоги: он использовал свой паб

Напомним, в 2022 году возник скандал из-за колонки Кларксона в The Sun, где он писал, что ненавидит Меган Маркл «на клеточном уровне» и мечтает о дне, когда Меган «проведут голой по улицам всех городов Великобритании и толпа бросала бы в нее экскременты». Телеведущий позже принес извинения Маркл и принцу Гарри, но они их не приняли.