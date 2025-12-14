Телеведущий Джереми Кларксон отомстил британским депутатам за высокие налоги: он использовал свой паб

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон запретил всем депутатам правящей Лейбористской партии посещать свой паб из-за роста налогов в Великобритании.
«Я запретил вход в свой паб всем лейбористским членам парламента», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Кларксон уточнил, что сделал исключение только для депутата Маркуса Кэмпбелла Сэворса, который проголосовал против бюджета правительства и был исключен из лейбористской фракции.
Таким образом, телеведущий присоединился к общенациональной кампании «Нет лейбористским членам парламента», организованной недовольными ростом налогов британцами.
Напомним, в 2022 году возник скандал из-за колонки Кларксона в The Sun, где он писал, что ненавидит Меган Маркл «на клеточном уровне» и мечтает о дне, когда Меган «проведут голой по улицам всех городов Великобритании и толпа бросала бы в нее экскременты». Телеведущий позже принес извинения Маркл и принцу Гарри, но они их не приняли.