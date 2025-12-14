На двери квартиры погибшего актёра из «Маски» Грина нашли зловещую записку

Издание предполагает, что следствию предстоит выяснить возможную причастность криминальных элементов к смерти артиста. Несмотря на устрашающую картину, других явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. По словам близких, Грин находился в отличной физической форме, активно передвигался по городу на велосипеде и готовился к плановой операции по удалению доброкачественной опухоли лёгких.