Лесники проводят регулярные обходы и объезды территорий в Пермском крае

Лесники регулярно инспектируют подведомственные участки.
В пермских лесах в преддверии новогодних праздников усилили число патрулей. Чтобы предотвратить незаконную вырубку, лесники проводят регулярные обходы и объезды подведомственных территорий.
«Действующее российское законодательство предусматривает строгие меры ответственности за незаконную вырубку хвойных пород. Штрафы для жителей: от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме штрафных санкций виновнику предстоит компенсировать нанесенный экологический ущерб», — напоминает администрация Перми на официальном сайте.
Тем временем, жителям предоставляется легальная возможность приобретения новогодних елей, пихт и сосен в специализированных организациях. Для этого нужно подать заявление и оформить договор купли-продажи дерева для личного пользования. Сделать это можно в Пермском лесничестве в селе Култаево и в Закамском лесничестве на Маршала Рыбалко, 119.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские елки защитят от незаконной вырубки необычным способом. В частности, проводится обработка хвойных деревьев специальным одорирующим составом. Используемый препарат представляет собой смесь органических кислот, которая при внесении дерева в теплое помещение вызывает сильный резкий запах.