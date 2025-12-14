Лесники проводят регулярные обходы и объезды территорий в Пермском крае

«Действующее российское законодательство предусматривает строгие меры ответственности за незаконную вырубку хвойных пород. Штрафы для жителей: от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме штрафных санкций виновнику предстоит компенсировать нанесенный экологический ущерб», — напоминает администрация Перми на официальном сайте.