Из зимы в лето: как и куда дешево улететь из Екатеринбурга на Новый год

При желании есть возможность недорого рвануть куда-нибудь на Новый год.
Приближается Новый год, и многие задумываются, не рвануть ли в такое место, где можно отвлечься от насущных проблем и насладиться долгожданными каникулами. И желательно недорого, без ущерба своему кошельку. Как можно поймать дешевый тур и улететь из зимы в лето или на сказочный север, URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Новогодний период является пиком не только зимнего сезона, а всего года. И традиционно в это время гостиницы, авиакомпании и туристские фирмы существенно повышают цены. Точно такой же тур через две недели после Нового года может стоить в два и даже в два с половиной раза дешевле. Тем не менее, бывают исключения», — сказал Мальцев.
Первое исключение — это когда авиаперевозки существенно больше потребностей. Такое избыточное количество перевозок, по словам Мальцева, сейчас есть на экономичных направлениях — Египет и Таиланд. Это безвизовые страны, и в определенный момент, даже перед самым вылетом, могут возникнуть спецпредложения, на которые будут существенные скидки. «Если это произойдет, стоимость может быть дешевле до двух крат, чем предложено за 20 дней до Нового года», — уточнил эксперт.
Такой же механизм может сработать и во втором случае, который касается массового незаезда каких-либо групп по непредвиденным обстоятельствам — например, из-за растущего количества простудных заболеваний, которые не редкость зимой. Такое иногда происходит на направлениях, которые популярны у школьных коллективов.
«В зоне риска детские направления, например, Великий Устюг. Если случается вспышка заболевания, происходит незаезд большой детской группы. Это ведет к резкому снижению цены перед самым Новым годом. Шансы поймать поездку с хорошей скидкой на детских направлениях есть», — считает Мальцев.
При этом он не рекомендует туристам дожидаться таких ситуаций и советует приобретать путевки и туры заранее. «Да, поймать перед Новым годом хорошую скидку — это словно получить новогодний сказочный подарок. Но это может произойти, а может и нет», — отметил эксперт.