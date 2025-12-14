За год стоимость новогоднего стола выросла в два раза: сколько стоят продукты и как сэкономить

Салат «Оливье» обойдется в 576 рублей на четверых человек.
По данным Единой межведомственной информационно‑статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь 2025 года, средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России в этом году составляет около 10 тысяч рублей. В так называемую новогоднюю корзину входят ингредиенты для горячего блюда, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также для приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых человек.
При этом в прошлом году стоимость новогоднего застолья оценивалась в 5 452,6 рублей. Что вошло в список продуктов к празднику в этом году и сколько они стоят, а также как можно сэкономить на них — в материале URA.RU.
Какие продукты вошли в новогоднюю корзину россиян.
Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России в этом году составляет около 10 тысяч рублей. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости на основе статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.
В состав так называемой новогодней корзины входят продукты для приготовления горячего блюда (два килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов огурцов и помидоров, 300 граммов свежей зелени), а также закусок — 800 граммов различных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченых изделий, вареной и сырокопченой колбасы. Кроме того, предусмотрены продукты для приготовления бутербродов с икрой и шпротами, а также ингредиенты для салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых человек. Дополнительно в набор включены фрукты (по одному килограмму апельсинов, мандаринов, винограда и яблок, а также 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. В перечень напитков входят бутылка игристого вина, столовое вино, коньяк, минеральная вода, сок и чай.
Единого традиционного горячего блюда на Новый год в России нет, однако часто на праздничный стол подают запеченную курицу с картофелем. В этом году стоимость такого блюда оценивается в 511 рублей. Овощная нарезка обойдется в среднем в 512 рублей. Среди закусок наиболее затратной позицией станут бутерброды с красной икрой: набор продуктов для приготовления 12 штук стоит 2 666 рублей. Столько же бутербродов со шпротами можно приготовить за 304 рубля. Формирование мясной и сырной тарелки потребует в среднем 1 237 рублей.
Так, салат «Оливье» для четырех человек будет стоить около 576 рублей, «Селедка под шубой» — 291 рубль. Разносолы обойдутся в 230 рублей. Фруктовый набор к праздничному столу — в 892 рубля. Цена торта составит примерно 718 рублей. Бутылка шампанского в этом году в среднем стоит 425 рублей, бутылка вина — 513 рублей, коньяк — 820 рублей. Упаковка чая из 25 пакетиков обойдется в 85 рублей, сок — в 136 рублей, а бутылка минеральной воды — в 78,4 рубля.
Стоимость новогоднего стола в 2024 году.
В 2024 году «индекс Оливье» достиг 11,1%. Комплект продуктов для приготовления этого салата в Петербурге обходился в среднем в 575,5 рубля против примерно 518 рублей в 2023 году. Наибольший рост цен был зафиксирован на картофель — плюс 83% по сравнению с позапрошлым годом, а также на лук (+44,6%) и огурцы (+33,2%). Далее следовали яйца (+10,6%), зеленый горошек (+9,1%) и майонез (+6,7%).
«Индекс Селедки под шубой», рассчитанный по рецептуре Росстата, в 2024 году показал рост на 15,3%. На динамику стоимости этого блюда повлияли те же продукты, что и в случае с «Оливье». Дополнительно в прошлом году заметно подорожала свекла — на 36,2%. Филе сельди, цена которого за год увеличилась на 14,5%, дало наиболее значимый абсолютный вклад в рост стоимости блюда — плюс 30 рублей. В результате в Петербурге это блюдо в среднем стоило 404,8 рубля против 351,2 рубля в 2023 году.
Абсолютным лидером по темпам удорожания год назад стал бутерброд с красной икрой. В расчет принимался бутерброд, состоящий из кусочка батона весом 20 грамм, 20 грамм лососевой икры и 15 грамм сливочного масла. Стоимость такой закуски составляла 186,2 рубля, что на 32,3% выше, чем в 2023 году. Чтобы приготовить такие бутерброды для семьи из четырех человек, требовалось около 744 рублей.
Как сэкономить на подготовке новогоднего стола.
1. Сопоставлять цены в разных магазинах.
Экономия не обязательно связана с сокращением праздничного меню. Достаточно сравнивать стоимость одинаковых или схожих товаров в разных торговых точках и приобретать каждый продукт там, где он стоит дешевле.
2. Обращать внимание на готовые наборы.
Готовые наборы не стоит игнорировать: нередко их покупка обходится дешевле, чем приобретение всех ингредиентов по отдельности. Чаще всего это относится к салатам и горячим блюдам. В то же время, например, фруктовую нарезку, как правило, разумнее приготовить самостоятельно.
3. Использовать более доступные аналоги ингредиентов.
При приготовлении блюд можно заменять дорогие или труднодоступные продукты более бюджетными аналогами. В частности, утку можно заменить индейкой, пармезан — российским твердым сыром, а свежий розмарин — сушеным.
4. Планировать покупки заранее.
Имеет смысл заблаговременно составить список необходимых продуктов. Это позволит отслеживать динамику цен, своевременно пользоваться акциями и скидками и тем самым сокращать расходы. Перечисленные рекомендации можно применять как по отдельности, так и в комплексе, чтобы добиться максимальной экономии.