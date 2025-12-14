За год стоимость новогоднего стола выросла в два раза: сколько стоят продукты и как сэкономить

В состав так называемой новогодней корзины входят продукты для приготовления горячего блюда (два килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов огурцов и помидоров, 300 граммов свежей зелени), а также закусок — 800 граммов различных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченых изделий, вареной и сырокопченой колбасы. Кроме того, предусмотрены продукты для приготовления бутербродов с икрой и шпротами, а также ингредиенты для салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых человек. Дополнительно в набор включены фрукты (по одному килограмму апельсинов, мандаринов, винограда и яблок, а также 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. В перечень напитков входят бутылка игристого вина, столовое вино, коньяк, минеральная вода, сок и чай.