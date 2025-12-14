ВС РФ освободили новые земли, Долина возвращается, G7 «похудеет»: главное за 11−13 декабря

Долина дала первый солный концерт после скандала с квартирой (фото из архива).
С 11 по 13 декабря произошел ряд значимых событий в военной, дипломатической и внутриполитической сферах. Российские военные доложили об освобождении Северска, президент РФ Владимир Путин провел ряд международных встреч в Ашхабаде, а украинская сторона направила США обновленный вариант мирного плана. Ключевые новости трех дней — в материале URA.RU.
11 ДЕКАБРЯ.
Наиболее значимыми событиями дня стали успехи российской армии, о которых доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Кремле. Стратегическая инициатива на всех направлениях, по оценке главы государства, полностью находится в руках российских войск.
Освобожден Северск.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении города Северск в ДНР. Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, отметив, что взятие города создает условия для наступления в направлении Славянска.
Новые населенные пункты под контролем.
Российская армия также освободила населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Ранее Министерство обороны сообщило о завершении освобождения Лимана в том же регионе.
Жесткая оценка от Лаврова.
Лавров заявил о безвовратных потерях ВСУ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на круглом столе с послами заявил, что потери ВСУ давно превысили миллион человек. Он охарактеризовал киевский режим как «организованную преступную группу» и подтвердил цель вернуть Украину к внеблоковому статусу.
Ответ на угрозы НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления польских политиков об ударах по Калининградской области. Он назвал Польшу «не самым подходящим местом для поездок россиян», также упомянув о задержании там российского ученого.
Совещание по доходам.
Путин провел совещание по экономическим вопросам, где главной темой стало повышение зарплат бюджетников и пенсий. Рост доходов граждан был назван важнейшим приоритетом, а целью к 2036 году объявлено снижение уровня бедности ниже пяти процентов.
Ограничения для скрывающихся за рубежом.
Скрывающиеся за границей лишатся средств.
В Госдуме подготовлен законопроект, который вводит для скрывающихся за границей преступников ряд серьезных ограничений. Новые меры, касающиеся в том числе иноагентов, включают запрет на регистрацию ИП, сделки с недвижимостью и могут привести к заморозке банковских счетов.
Дроны над Москвой.
Силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Возвращение певицы Ларисы Долиной.
Народная артистка России дала первый сольный концерт после публичного скандала вокруг квартиры. Со сцены она поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и любовь.
«Ключевая пятерка» вместо G7.
Американское издание Politico сообщило, что в США обсуждается идея создания новой группы Core 5, или «Ключевой пятерки». Согласно плану, в нее могли бы войти Соединенные Штаты, Россия, Китай, Индия и Япония.
Европейское предложение по Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц передал от лица Берлина, Парижа и Лондона президенту США Дональду Трампу новое предложение. Оно касается возможных территориальных уступок со стороны Украины.
12 ДЕКАБРЯ.
Дипломатия и международные встречи.
Владимир Путин находился с рабочим визитом в Туркменистане, где принял участие в Международном форуме «Мир и доверие». В рамках визита он провел серию важных двусторонних переговоров с лидерами государств региона и мира.
Встречи на форуме в Ашхабаде.
Путина торжественно встречали в Ашхабаде.
Первой стала встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, за которой последовали переговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Особое внимание привлекли состоявшиеся переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россия и Турция о воровстве Европы.
Важной темой дискуссии с Эрдоганом стали, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «устремления европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Стороны сошлись во мнении, что подобные действия европейских государств ведут к подрыву основ Бреттон-Вудской финансовой системы.
Украина направляет США свой вариант мира.
Украина направила в США обновленный документ мирного плана Трампа после консультаций с европейскими партнерами. Владимир Зеленский заявил, что американские предложения оставляют российские войска на позициях в Херсонской и Запорожской областях, включая контроль над Запорожской АЭС.
Внезапное заявление Зеленского о референдуме.
На этом фоне Зеленский внезапно заявил, что окончательное решение по территориальным уступкам должен принять украинский народ через всеукраинский референдум. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это «средним пальцем» в адрес США и сознательным срывом мирного процесса.
Заявление Зеленского о выборах.
Зеленский неожиданно заговорил о выборах.
Под давлением заявлений Дональда Трампа о том, что Зеленский «цепляется за власть», украинский лидер заявил о готовности провести выборы в течение 60−90 дней. Условием он назвал обеспечение безопасности голосования со стороны США и европейских союзников, включая прекращение огня на время избирательного процесса.
МРОТ превысит 27 тысяч рублей.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета сообщил, что с 2026 года минимальный размер оплаты труда в России превысит 27 тысяч рублей. Он подчеркнул, что это практически на треть выше действующего прожиточного минимума.
Иск ЦБ к Euroclear.
Центробанк официально объявил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы к международному депозитарию Euroclear о взыскании убытков. Это решение стало ответной мерой на планы Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов, которые ЕС в тот же день согласовал бессрочно заморозить.
13 ДЕКАБРЯ.
Ситуация вокруг ЗАЭС.
В 12 раз с начала конфликта было прервано внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, которая перешла на дизель-генераторы. В это же время на Украине, по заявлению местных властей, более миллиона абонентов остались без электричества, особенно в Одесской и Николаевской областях.
Хищение у Росгвардии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 40 миллионов рублей по государственному оборонному заказу Росгвардии. По версии следствия, средства были похищены руководством строительной компании при содействии неустановленных должностных лиц из ведомства.
Подготовка к «Итогам года с Путиным».
Путин готовится к разговору с россиянами.
В Кремле сообщили о высокой активности граждан накануне программы «Итоги года с Владимиром Путиным». К полудню 13 декабря поступило более миллиона вопросов через различные каналы связи, включая звонки, SMS и социальные сети.
Развитие скандала вокруг квартиры Долиной.
Стало известно, что квартира, которую продала Лариса Долина, сейчас имеет одного собственника, купившего ее в июне 2024 года. При этом певица до сих пор не связалась с покупательницей Полиной Лурье, чтобы вернуть 112 миллионов рублей, как обещала ранее.
Захарова о деле Долиной.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что недруги России могут использовать такие истории для столкновения людей внутри страны. Она подчеркнула, что теперь враги могут действовать иначе, так как у них не получилось победить Россию на поле боя.
Благодарность Ким Чен Ына.
Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил действия инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося из России. Он заявил, что подразделение достигло блестящих успехов при выполнении задач в Курской области.
Давление Трампа на Зеленского.
Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на Владимира Зеленского, склоняя его к уступкам в рамках мирного плана. Стратегия Трампа, по данным издания Bild, может использовать внутреннее ослабление позиций Зеленского после коррупционного скандала.