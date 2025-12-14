Ричмонд
Главный раввин России Берл Лазар рассказал о традиционном блюде на Хануку

Главный раввин России Берл Лазар рассказал, что одним из традиционных блюд иудеев на Хануку являются картофельные оладьи латкес, сообщает РИА «Новости».

Берл Лазар сказал, что для него латкес связаны с воспоминаниями детства, поскольку их готовили его мама и бабушка.

Ханука — праздник, установленный в память об очищении Иерусалимского храма. Иудеи верят, что в единственном кувшине с ритуально чистым маслом, который удалось найти после очищения, масла было всего на один день, но оно горело восемь дней.

Праздничный стол не является обязательным атрибутом Хануки с точки зрения предписаний иудаизма, однако традиция устраивать в эти дни трапезы существует. Во время готовки принято использовать большое количество масла, которое призвано символизировать кувшинчик с маслом, горевшим восемь дней. Традиционным ханукальным блюдом считаются суфганийот — пончики в сахарной пудре с фруктовой или шоколадной начинкой.

