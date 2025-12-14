Сталинка на улице Пушкина в Казани может стать объектом культурного наследия

Дом был возведен по заказу предприятия № 423 (в настоящее время завод «Радиоприбор») как жилой комплекс с административными и торговыми площадями. До возведения дома на этом месте располагались одно- и двухэтажные строения с магазинами и парикмахерской, согласно государственной историко-культурной экспертизе.