«Отношения почти не поддерживаем»: Галустян перестал общаться со Светлаковым

Актер и комик Михаил Галустян рассказал, что давно не поддерживает общение со своим коллегой и давним приятелем Сергеем Светлаковым. По его словам, в определенныи момент их пути разошлись.
В новом интервью артист отметил, что сейчас они не общаются, несмотря на многолетнее сотрудничество в прошлом. Галустян уточнил, что разрыв произошел не внезапно, а стал результатом изменившихся обстоятельств и профессиональных дорог.
Оба юмориста являются выпускниками «КВН» и вместе работали над рядом популярных проектов. Среди самых известных совместных работ — шоу «Наша Russia» и проект «Русские не смеются».
— К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была, — признался Галустян.
В апреле этого года Галустян объявил, что расстается со своей супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. Он подчеркнул, что развод не является концом, а представляет собой новый этап жизни.