Легенда WWE и актёр Джон Сина завершил карьеру рестлера

17-кратный чемпион WWE и актёр Джон Сина завершил карьеру рестлера. Видео © Х / WWE.
«Я просто не знаю парня, которому лучше подходила бы фраза: “Хорошо быть важным — но гораздо важнее быть хорошим”. Поздравляю тебя с невероятной карьерой, мой друг!» — заявил Дуэйн «Скала» Джонсон.
За свою карьеру Джон Сина 17 раз становился чемпионом мира и был одной из ключевых фигур WWE на протяжении более двух десятилетий. Его уход стал важным событием для миллионов поклонников рестлинга по всему миру. С завершением карьеры Сину публично поздравили и проводили другие звёзды индустрии, включая легендарного рестлера Гробовщика, а также Дуэйна Джонсона, отметившего не только спортивные достижения бойца, но и его личные качества.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры в большом спорте. На момент принятия решения спортсменке было 28 лет. Фигуристка отмечала, что полностью удовлетворена своими достижениями и с благодарностью оценивает пройденный путь.
