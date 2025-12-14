Легенда WWE и актёр Джон Сина завершил карьеру рестлера

За свою карьеру Джон Сина 17 раз становился чемпионом мира и был одной из ключевых фигур WWE на протяжении более двух десятилетий. Его уход стал важным событием для миллионов поклонников рестлинга по всему миру. С завершением карьеры Сину публично поздравили и проводили другие звёзды индустрии, включая легендарного рестлера Гробовщика, а также Дуэйна Джонсона, отметившего не только спортивные достижения бойца, но и его личные качества.