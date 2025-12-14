Выступления певца Дмитрия Маликова подорожали в два раза

Ещё в январе прошлого года Маликов соглашался выходить на сцену за 1,5 миллиона рублей. Однако за это время артист активно занялся продвижением в соцсетях и попытался встроиться в зумерскую повестку. Как утверждается, певец начал экспериментировать с нейровидео, создавать мемы и осваивать юмористический контент. Несмотря на неоднозначную реакцию, такая активность привлекла молодую аудиторию, что сказалось на его узнаваемости и спросе.