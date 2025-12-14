Свердловчанин таинственно пропал и не выходит на связь

Где пропавший находится сейчас, никто не знает.
В Сухом Логу (Свердловская область) почти неделю назад пропал местный житель Андрей Смирнов. Последний раз мужчину видели 9 декабря. Об этом рассказали волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте».
«Пропал Смирнов Андрей Анатольевич, 51 год (1974 год рождения, Сухой Лог, Свердловская область). С 9 декабря 2025 года его местонахождение неизвестно», — написано в ориентировке.
Андрей ростом около 190 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В последний раз Смирнова видели темно-синих куртке и штанах, черных ботинках и серой шапке. Если у вас есть информация о том, где находится мужчина, позвоните по телефону «8−800−700−54−52» или «112».
Волонтерам требуется помощь местных жителей с поиском мужчины.