Свердловчанин таинственно пропал и не выходит на связь

Андрей ростом около 190 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В последний раз Смирнова видели темно-синих куртке и штанах, черных ботинках и серой шапке. Если у вас есть информация о том, где находится мужчина, позвоните по телефону «8−800−700−54−52» или «112».