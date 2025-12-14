В городе ЯНАО закрылся снежный полигон

«Снежный полигон в Ноябрьске временно закрывается на технологический перерыв. 14 декабря (воскресенье) полигон не будет работать — запланирован технологический перерыв. В течение суток специалисты проведут необходимые работы по подготовке территории к приему свежего снега», — сообщает мэрия города в telegram-канале.