В городе ЯНАО закрылся снежный полигон

В Ноябрьске (ЯНАО) 14 декабря прекратил работу снежный полигон. Как сообщили власти города в соцсети, за сутки специалисты подготовят площадку для приема нового снега.

Полигон закрывается на технических перерыв 14 декабря.

«Снежный полигон в Ноябрьске временно закрывается на технологический перерыв. 14 декабря (воскресенье) полигон не будет работать — запланирован технологический перерыв. В течение суток специалисты проведут необходимые работы по подготовке территории к приему свежего снега», — сообщает мэрия города в telegram-канале.

Дорожные службы города работают в усиленном режиме, на Ямал обрушились снегопады. С 15 декабря полигон возобновит работу в штатном режиме.