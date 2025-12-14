Ричмонд
Зимние ярмарки в Кишиневе: Где можно купить не только отечественные продукты, но и эксклюзивные подарки к Новому году — публикуем адреса

Такие ярмарки давно уже полюбились кишиневцам.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости столицы в воскресенье, 14 декабря, могут на зимних ярмарках приобрести различную продукцию по указанным адресам:

Ботаника:

Парк «Долина роз» — ярмарка изделий ручной работы работает до 7 января 2026 года.

На бульваре Дачия, 26 — ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».

Буюканы:

На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria») — ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard sale».

Сквер у Театра оперы и балета, до 15.01.2026 — Рождественская ярмарка «Christmas Village».

Центр:

На ПВНС до 7 января работает Рождественская ярмарка.

На улице Митрополита Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 16 декабря проходит тематическая ярмарка «Brumar» — сезонная продукция, саженцы, семена и сопутствующие товары.

Чеканы:

На бульваре Мирча чел Бэтрын, в сквере «Солнечное дерево» (пересечение с ул. П. Заднипру), до 5 января 2026 года проходит Рождественская ярмарка.

Рождественская ярмарка организована в ТЦ PORT MALL (ул. М. Садовяну, 42/6) дл 2 чнваря 2026 года.

Рышкановка:

Ул. М. Костин, 13/1 (возле сквера) — продовольственная ярмарка «Produs acasă pentru Rîșcani».

