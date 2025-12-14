Жители и гости столицы в воскресенье, 14 декабря, могут на зимних ярмарках приобрести различную продукцию по указанным адресам:
Ботаника:
Парк «Долина роз» — ярмарка изделий ручной работы работает до 7 января 2026 года.
На бульваре Дачия, 26 — ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».
Буюканы:
На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria») — ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard sale».
Сквер у Театра оперы и балета, до 15.01.2026 — Рождественская ярмарка «Christmas Village».
Центр:
На ПВНС до 7 января работает Рождественская ярмарка.
На улице Митрополита Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 16 декабря проходит тематическая ярмарка «Brumar» — сезонная продукция, саженцы, семена и сопутствующие товары.
Чеканы:
На бульваре Мирча чел Бэтрын, в сквере «Солнечное дерево» (пересечение с ул. П. Заднипру), до 5 января 2026 года проходит Рождественская ярмарка.
Рождественская ярмарка организована в ТЦ PORT MALL (ул. М. Садовяну, 42/6) дл 2 чнваря 2026 года.
Рышкановка:
Ул. М. Костин, 13/1 (возле сквера) — продовольственная ярмарка «Produs acasă pentru Rîșcani».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).
Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.
Бывший премьер Дорин Речан, обещавший в политику не лезть, а вернуться в бизнес, стал специальным эмиссаром Майи Санду (далее…).
В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.
Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин (далее…).