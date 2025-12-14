Обретение суверенитета в палеогенетике повлияло на изучение древней ДНК

«Мы ждем очень серьезных результатов в палеогенетических исследованиях, где в последние годы в нашей стране произошли качественные сдвиги. Благодаря ним сохранившиеся образцы древней ДНК сейчас попадают в российские, а не зарубежные палеогенетические лаборатории. Пока их не так много, как хочется, однако они работают и позволяют нам проводить весь цикл исследований в России. Конечно, международное сотрудничество важно для нас, однако суверенитет предполагает наличие своих лабораторий и дает нам возможность гибко выбирать, как будет протекать подобная кооперация», — подытожил Макаров.