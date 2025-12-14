От первого храма на вечной мерзлоте до современного собора: самые красивые святыни ЯНАО. Фото

В городах ЯНАО действуют как исторические, так и новые православные храмы.
Ямало-Ненецкий автономный округ, один из самых северных регионов России, известен не только суровым климатом и богатой историей развития Севера, но и удивительными святыми местами. На Ямале есть как церкви XIX века, так и современные величественные соборы, которые стали важной частью культурного облика городов. Они привлекают внимание не только верующих, но и любителей архитектуры, путешественников и жителей региона. История самых красивых православных храмов ЯНАО — в материале URA.RU.
Старейший храм Ямала.
Храм в честь святых апостолов Петра и Павла в Салехарде был построен в период с 1886 по 1893 годы по проекту архитектора Богдана Цинке. Это первое каменное культовое здание на вечной мерзлоте в Салехарде. Его возвели на средства местных прихожан и купца Ивана Корнилова.
В 1929 году храм был закрыт. В разные годы здание переоборудовали под общежитие для спецпереселенцев, склад, архив и детскую спортивную школу. В 1990 году оно возвращено православной общине, а в 1998 году завершена реставрация первоначального внешнего облика. До освящения кафедрального собора Преображения этот храм был основным кафедральным храмом Салехардской епархии. Высота здания достигает 56,6 метра.
Преображенский собор.
Кафедральный собор в честь Преображения Господня — современный православный комплекс в Салехарде, возведение которого началось в 2012 году. Он построен в неовизантийском стиле, имеет высоту 63 метра и состоит из двух уровней: верхнего и нижнего храмов. 14 сентября 2015 года на стройплощадке колокола освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 21 сентября 2024 года собор был официально освящен и получил статус кафедрального храма Салехардской епархии. Внутри находятся подаренная патриархом икона Покрова Пресвятой Богородицы и мощи святых.
Комплекс включает в себя Храм в честь Преображения Господня, площадь для организации крестных ходов, здания подворья и гимназии. В процессе строительства применялись климатические решения, такие как система защиты вечной мерзлоты. На территории комплекса установлена бронзовая скульптура Архангела Михаила, отлитая по проекту скульптора Андрея Ковальчука. Собор способен вместить более двух тысяч человек.
Богоявленский собор.
Строительство Богоявленского собора в Новом Уренгое началось в 2007 году, когда архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил место под возведение нового комплекса. Решение было принято из-за того, что предыдущий храм, возведенный в 1998 году, перестал вмещать всех прихожан. К лету 2014 года основные строительные работы были завершены. В сентябре завершен монтаж деревянного иконостаса, расписанного мастерами из московской области с применением сусального золота. В 2015 году собор был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Высота собора составляет около 36 метров, а его вместимость превышает 650 человек. Здание выполнено в византийском стиле с тремя куполами и витиеватым декором фасада. Собор действует регулярно и включен в список действующих приходов Салехардской и Новоуренгойской епархии. Внутренние пространства рассчитаны на литургические службы, крестные ходы и религиозные праздники.
Храм Николая Чудотворца в Тарко-Сале.
История прихода в честь святителя Николая архиепископа Мир Ликийского в Тарко-Сале началась в декабре 1993 года. Тогда провели первую встречу прихожан и богослужение в Доме культуры. В 1994 году приход официально зарегистрирован и вскоре обзавелся отдельным зданием рядом с аэропортом. Уже в августе были забиты первые сваи под фундамент будущего капитального храма на берегу реки Пур. Строительство приостановилось из-за недостатка средств, поэтому первоначальное здание начали расширять, пристраивая дополнительные помещения.
В 2002 году разработан новый проект здания, а в 2004 году завершены основные строительные работы. Первое богослужение в новом храме состоялось 19 декабря. В 2005 году архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий совершил освящение завершенного здания. Комплекс включает помещения для библиотеки и воскресной школы. В 2013 году установлен новый иконостас с четырьмя ярусами, выполненный в традиционной технике.
Храм Николая Чудотворца в Губкинском.
Православная община Губкинского появилась в мае 1993 года после визита епископа Тобольского и Тюменского Димитрия. В 1994 году здесь построили временную деревянную церковь, где в декабре того же года была проведена первая служба. Уже летом 1998 года началось расширение здания: его площадь удвоили, провели отопление и инженерные коммуникации.
В июне 2003 года забиты сваи под строительство капитального кирпичного храма. 22 мая 2012 года архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай совершил освящение храма в честь святителя Николая Мир Ликийского. После освящения в храме организована новая воскресная школа. В 2014—2015 годах стены внутри были расписаны художниками палехской школы, сочетая разные художественные традиции.
