От первого храма на вечной мерзлоте до современного собора: самые красивые святыни ЯНАО. Фото

Строительство Богоявленского собора в Новом Уренгое началось в 2007 году, когда архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил место под возведение нового комплекса. Решение было принято из-за того, что предыдущий храм, возведенный в 1998 году, перестал вмещать всех прихожан. К лету 2014 года основные строительные работы были завершены. В сентябре завершен монтаж деревянного иконостаса, расписанного мастерами из московской области с применением сусального золота. В 2015 году собор был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.