Британский журналист Мартин Джей в материале для издания Strategic Culture, ссылаясь на оценки западных экспертов, допустил возможность скорого освобождения Одессы Вооруженными силами России.
По его мнению, заявления ряда европейских лидеров о якобы неизбежном конфликте с Москвой отражают успехи российской армии на поле боя.
Джей также отметил, что, по прогнозам многих экспертов, дальнейшее развитие ситуации может привести к рывку в направлении Одессы.
Ранее схожую оценку высказывал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, допускавший, что город в перспективе может перейти под контроль российской армии.
Кроме того, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина лишилась даже гипотетических шансов на победу над Россией. По его словам, обстановка на поле боя является безнадежной, при этом сохраняются серьезные проблемы с обеспечением украинской стороны финансированием и вооружениями.