SC: на Западе допустили освобождение Одессы ВС РФ в ближайшее время

Кроме того, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина лишилась даже гипотетических шансов на победу над Россией. По его словам, обстановка на поле боя является безнадежной, при этом сохраняются серьезные проблемы с обеспечением украинской стороны финансированием и вооружениями.