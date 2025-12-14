Новому главе Гусева припомнили суд с девочкой-инвалидом

12 декабря в городе Гусеве Калининградской области определились с кандидатурой нового главы администрации округа. Большинством голосов депутаты Окружного совета поддержали Павла Нефёдова, который последние шесть лет занимал должность заместителя главы администрации по направлению жилищно-коммунального хозяйства/ Его имя связано еще и с громким скандалом, выходившем на федеральный уровень.
Помимо Нефёдова на пост главы претендовал начальник административного управления Ростислав Матвеев. Оба кандидата представили свои программы и ответили на вопросы депутатов. Обсуждение касалось планов социально-экономического развития округа, состояния коммунальной инфраструктуры и дальнейшей работы с населением.
В заседании приняли участие депутат Законодательного собрания Калининградской области Наталья Морозова и председатель местного совета ветеранов Василий Коляго. Также на сессии присутствовали заместитель председателя правительства региона Сергей Булычев и прокурор города Гусева Михаил Львов. После рассмотрения программ депутаты проголосовали за Павла Нефёдова.
Карьера в администрации
Согласно справке, предоставленной муниципалитетом, Павел Нефёдов имеет высшее образование, полученное в Калининградском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управлении на предприятии». В администрации Гусевского городского округа он работает с 2014 года, начав муниципальную службу с должности ведущего специалиста отдела газификации и ТЭК. В дальнейшем Нефёдов курировал сферу ЖКХ и в течение нескольких лет являлся одним из ключевых управленцев округа.
На пост главы администрации Гусева рассматривались и другие кандидатуры, в том числе депутат Законодательного собрания Екатерина Канаева и бывший проректор БФУ имени И. Канта Олег Кутин. Однако до финального голосования дошли только два кандидата.
Скандал, который помнят в городе
Имя Павла Нефёдова в Гусеве известно не только по работе в сфере ЖКХ. В 2019 году он оказался в центре громкого конфликта, который вышел далеко за пределы муниципалитета и приобрел федеральный резонанс. Тогда о ситуации в Гусеве вышел сюжет на телеканале НТВ:
Речь шла о судебном процессе между чиновником местной администрации и семьёй, воспитывающей ребёнка-инвалида. В своё время под окнами квартиры, где проживала девочка с ограниченными физическими возможностями Настя Красносельская, был установлен знак, разрешающий парковку на пешеходном тротуаре, что фактически лишало ребёнка-инвалида возможности самостоятельно выезжать на прогулку на коляске. А постоянные выхлоные газы работающих двигателей ухудшали её физическое состояние.
Настя Красносельская является инвалидом детства, перенесла несколько операций, в том числе на головном мозге. Родные рассказывали, что девочка нуждалась в тишине и свежем воздухе, однако сосед, которым оказался чиновник мэрии Павел Нефёдов, регулярно оставлял автомобиль с работающим дизельным двигателем прямо под окнами. По словам семьи, от выхлопных газов у ребёнка начинались приступы, а окна в квартире невозможно было открыть.
В декабре, мать девочки Оксана Красносельская вместе с дочерью была вынуждена покинуть собственную квартиру и переехать к родителям, поскольку ситуация не изменилась. У ребёнка участились эпилептические приступы, а конфликт с соседом продолжался.
По словам матери девочки, чиновник никак не реагировал на замечания и продолжал оставлять автомобиль на тротуаре.
Сам себе парковщик
Семье не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к журналистам и в суд. Выяснилось, что схема установки знака была согласована по правилам, а подпись под документом принадлежала…. самому Нефёдову. Получается, чиновник для своего удобства сам себе разрешил парковаться на тротуаре у дома, где он проживал.
Такая статусная привелегия чиновника вызваля волну обсуждений и резкую реакцию в обществе и в марте 2019 года областной суд признал установленный под окнами дома знак «Парковка» незаконным. Тогда Оксана Красносельская говорила, что её дочь наконец сможет самостоятельно выезжать на свежий воздух.
Сделаны ли выводы?
Эта история, прогремевшая на всю страну, оставила глубокий след в памяти многих жителей Гусева. Поэтому избрание Нефёдова на пост главы администрации округа стало во многом неожиданным. Для одних это назначение стало символом пренебрежения к нуждам простых людей, для других — прагматичным решением, продиктованным необходимостью эффективного управления районом.
Сам Нефёдов в публичных выступлениях старается дистанцироваться от этой истории, акцентируя внимание на своих профессиональных достижениях и планах по развитию Гусевского городского округа. Однако тень прошлого продолжает преследовать его, напоминая о необходимости чиновникам высокого ранга быть особенно внимательным к вопросам социальной справедливости и доступности городской среды для всех категорий населения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.
Наблюдатели отмечают, что дальнейшая карьера Нефёдова будет напрямую зависеть от его способности продемонстрировать реальные шаги в решении социальных проблем и выстраивании конструктивного диалога с общественностью. Восстановление доверия, утраченного в результате скандальной истории, потребует от него не только профессионализма, но и понимания нужд простых людей, особенно тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Несмотря на поддержку части депутатского корпуса и надежды на эффективное управление, многие жители Гусева с опаской восприняли назначение Нефёдова, напоминая о необходимости соблюдения принципов морали и справедливости в работе чиновников. Новоизбранному руководителю города надо будет очень постараться, чтобы доказать горожанам какие выводы он сделал и сможет ли в новом статусе оправдать возложенные на него надежды и доказать, что интересы жителей, особенно самых незащищенных, для него приоритетны.