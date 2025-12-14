Ричмонд
В МЧС рассказали, как прошла операция по спасению двух женщин в Жлобине

На пожаре в Жлобине спасатели оказали помощь двум женщинам.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 декабря сотрудники МЧС выехали для оказания помощи людям, пострадавшим на пожаре в девятиэтажном доме в микрорайоне № 3 города Жлобина.

Когда спасатели прибыли на место, то выяснилось, что ЧП случилось в квартире на шестом этаже. На диване в кухне они нашли хозяйку квартиры (1978 г. р.). Сообщается, что при помощи маски для спасаемого вынесли ее на улицу и передали медикам. Уточняется, что женщину госпитализировали.

Кроме того, из квартиры на седьмом этаже также с использованием маски для спасаемого работники МЧС вывели женщину (1972г.р.). Она не пострадала. Спасатели ликвидировали пожар, а его причина устанавливается.

