В МЧС рассказали, как прошла операция по спасению двух женщин в Жлобине

Когда спасатели прибыли на место, то выяснилось, что ЧП случилось в квартире на шестом этаже. На диване в кухне они нашли хозяйку квартиры (1978 г. р.). Сообщается, что при помощи маски для спасаемого вынесли ее на улицу и передали медикам. Уточняется, что женщину госпитализировали.