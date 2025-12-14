Ричмонд
Как открыли самый большой на Дальнем Востоке бесплатный каток: яркие фото

Этой зимой главным местом притяжения для сотен хабаровчан вновь стал большой открытый каток на набережной стадиона имени Ленина.

Самый крупный бесплатный каток в регионе отмечает в этом сезоне свое 11-летие.

Торжественное открытие площадки прошло с размахом. Под звуки гимна России в исполнении духового оркестра Восточного военного округа на лед вышли фигуристы спортивных школ «Пируэт» и «Мастер», продемонстрировав красивые номера.

Для всех гостей праздника организовали мастер-классы, веселые эстафеты и большой концерт с участием лучших творческих коллективов города. Особой радостью для детей стала возможность сфотографироваться с талисманами известных хабаровских спортивных клубов. Больше фото в нашем фоторепортаже.