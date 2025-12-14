«Князь Тьмы», откусивший голову летучей мыши: что известно о жизни и карьере легендарного рокера Оззи Осборна

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года.
Со дня смерти легендарного рокера Оззи Осборна прошло почти пять месяцев. Мир до сих пор вспоминает вокалиста хеви-метал группы Black Sabbath, ушедшего из жизни 22 июля 2025 года. Его кончина наступила всего через семнадцать дней после грандиозного прощального концерта в его родном британском городе — Бирмингеме. Такое совпадение повергло в шок всех поклонников.
Как развивалась болезнь Паркинсона у Оззи и могло ли явление «терминальной ясности» подарить ему силы для финального выступления? Как на смерть иконы хэви-метала отреагировали звезды мирового рока, от Элтона Джона до Metallica, и как он прошел свой длинный путь — от школьника с дислексией до основателя целого музыкального жанра? Как летучая мышь сделала его «Королем ужасов» и почему генетики называли его биологическим чудом? Подробнее о жизни, творчестве и влиянии Оззи Осборна — в материале URA.RU.
Последний аккорд «Князя Тьмы».
Официальной причиной смерти Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда. Смерть наступила в результате остановки сердца. Врачи также указали в документах ишемическую болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией как сопутствующие причины кончины.
При этом болезнь Паркинсона сама по себе редко приводит к летальному исходу. Чаще пациенты медленно угасают из-за сопутствующих осложнений. Однако Оззи продемонстрировал невероятную волю к жизни. Его прощальное выступление 5 июля 2025 года стало триумфом духа над немощным телом. Он пел, сидя на троне, и шутил со сцены.
Оззи Осборн выступил на церемонии закрытия фестиваля, посвященного компьютерным играм, BlizzCon в Анахайме (Калифорния) в 2009 году.
За две недели до этого он казался полным сил. Его бодрость могла быть примером того самого феномена «терминальной ясности». Это необъяснимое кратковременное улучшение состояния тяжелобольных людей перед смертью. Возможно, предвкушение долгожданного концерта и встреча с фанатами дали Оззи последний эмоциональный стимул. Он ушел, успев попрощаться со всем миром.
Оззи Осборн умер в своем доме в Бакингемшире, на родине — в Великобритании. Его окружали самые близкие люди. Рядом была его жена Шэрон Осборн, трое детей и любимые собаки. До последних дней он сохранял чувство юмора и просил включать ему старые записи Black Sabbath.
Мир в черном: реакция звезд на уход легенды.
Новость о смерти «крестного отца хеви-метала» вызвала шквал скорби в музыкальном мире. Коллеги, друзья и последователи делились прощальными словами в социальных сетях. Британский музыкант и давний друг Оззи Элтон Джон назвал его «настоящим первопроходцем» и «одним из самых смешных людей». Он был уверен, что Осборн навсегда занял место в пантеоне рок-богов. Самые пронзительные слова прозвучали от бывших коллег по группе Black Sabbath. Гитарист и сооснователь коллектива Тони Айомми, написал, что потерял брата.
«Просто не могу в это поверить! Мой дорогой, дорогой друг Оззи ушел из жизни всего через несколько недель после нашего шоу на “Вилла Парке”. Это такая душераздирающая новость, что у меня нет слов, — второго такого, как он, больше не будет. Мы с Гизером и Биллом потеряли брата», — сообщил Тони Айомми.
Барабанщик Билл Уорд выразил свою скорбь поэтично, пообещав хранить память о друге в своем сердце. «Где мне теперь тебя искать? В воспоминаниях, в наших молчаливых объятиях, в несостоявшихся звонках?.. Нет — ты навсегда в моем сердце», — так прокомментировал смерть друга барабанщик. А официальная страница группы в соцсетях лаконично подвела черту: «Оззи навсегда».
Американская рок-группа Metallica опубликовала пространное и эмоциональное обращение. Музыканты назвали Оззи героем, иконой, вдохновителем и, прежде всего, другом. Они благодарили его и Шэрон Осборн за веру в них на заре карьеры. Группа Aerosmith отметила, что голос Оззи «навсегда изменил музыку». По их словам, он переопределил само понятие тяжелого звука.
Скорбели не только ветераны рока. Молодой музыкант Yungblud написал, что Оззи будет жить в каждой его ноте. Российский певец Дмитрий Маликов с грустью констатировал, что легенды уходят. Даже футбольный клуб «Астон Вилла», за который Оззи болел с детства, выразил соболезнования. В Бирмингеме фанаты несли цветы и свечи к мосту, названному в честь Black Sabbath — Black Sabbath Bridge.
Биография Оззи Осборна: от «тупого» школьника до легенды рока.
Трудное начало в Бирмингеме.
Оззи Осборн начал свою карьеру в 1968 году.
Джон Майкл Осборн (настоящее имя Оззи) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Он был четвертым из шести детей в бедной рабочей семье. В школе он сталкивался с большими трудностями при обучении. Позже ему диагностировали дислексию — мальчик имел проблемы с чтением и письмом. Учителя считали его «тупым», и именно в школе за ним закрепилось прозвище «Оззи». Сам исполнитель не мог вспомнить, почему выбрал именно такой псевдоним — то ли от сокращения фамилии, то ли от персонажа книги «Волшебник страны Оз».
Образование у будущей легенды рока не задалось, и в 15 лет он бросил школу. Юноша перепробовал множество профессий. Он работал на скотобойне, пробовал себя в качестве слесаря и маляра. Однажды он даже устроился могильщиком. Отчаявшись, Оззи занялся кражами и попал в тюрьму. Там он научился делать татуировки, а после освобождения решил стать музыкантом.
Создание Black Sabbath и мировая слава.
В 1968 году Оззи вместе с гитаристом Тони Айомми, басистом Терри «Гизером» Батлером и барабанщиком Биллом Уордом основал группу Black Sabbath. Их знакомство произошло случайно: Айомми заметил в музыкальном магазине объявление будущего «Князя Тьмы» — «Оззи-Зигу нужны концерты — усилитель имеется» и пригласил того на репетицию. Айомми и Оззи при этом учились в одной школе, но до репетиции не пересекались. С собой Оззи привел и Баттлера.
Коллектив вдохновлялся мрачной эстетикой. Их одноименный дебютный альбом Black Sabbath 1970 года заложил основы нового жанра. Этим жанром стал хеви-метал.
Группа выпустила серию знаковых пластинок. Альбомы Paranoid в 1970 и Master of Reality в 1971 принесли им мировую славу. Оззи стал известен как «Принц Тьмы» (Prince of Darkness). Однако его погубили проблемы с алкоголем и наркотиками. В 1979 году из-за творческих разногласий и зависимости его уволили из группы.
Триумфальная сольная карьера.
Музыканта спасла Шэрон Арден, которая стала его женой и менеджером. Под ее руководством он начал сольную карьеру. Дебютный альбом Blizzard of Ozz в 1980 году с хитом Crazy Train имел оглушительный успех. «Князь Тьмы» продолжил работать в жанре хеви-метал, сотрудничая с великими гитаристами. Среди них были Рэнди Роудс и Закк Уайлд.
Как летучая мышь сделала Оззи Осборна королем ужасов.
У Оззи была болезнь Паркинсона.
Легендарный инцидент, навсегда определивший образ Оззи Осборна, произошел 20 января 1982 года на концерте в Де-Мойне. По легенде, фанат бросил на сцену темный предмет, который в свете софитов музыкант принял за резиновую игрушку. Не раздумывая, Оззи поднял ее и откусил голову, лишь затем осознав, что это была живая летучая мышь.
Этот шокирующий поступок мгновенно стал мировой сенсацией и привел к тому, что музыканту пришлось пройти болезненный курс прививок от бешенства. Однако скандал не разрушил, а лишь укрепил его карьеру, навечно закрепив за ним титулы «Князя Тьмы» и «Короля ужасов». Философия эпатажа позже нашла воплощение в созданном им в 1996 году фестивале Ozzfest, который стал главным для металлистов всего мира и помог взлететь сотням других рок-групп.
Генетический феномен и борьба со здоровьем.
Оззи Осборн был биологической загадкой. В 2010 году он передал свою ДНК для анализа генетической компании Knome. Ученые хотели понять, как он пережил десятилетия злоупотреблений алкоголем и психоактивными веществами. Исследование показало, что он обладал редкими мутациями генов. Эти мутации отвечали за расщепление алкоголя и метаболизм запрещенных веществ.
Один из генетиков назвал Осборна «генетической аномалией». Факт его выживания исследователи считали биологическим чудом. Однако ресурсы организма были не бесконечны. А в 2003 году он попал в страшную аварию на квадроцикле. Произошедшее через пятнадцать лет падение дома усугубило старые травмы позвоночника. Ему потребовалась сложная операция.
В 2020 году музыкант публично объявил о диагнозе «болезнь Паркинсона». Это хроническое неврологическое заболевание медленно лишало его возможности двигаться. К 2025 году он уже не мог ходить самостоятельно. Но он нашел в себе силы для последнего выступления. Его прощальный концерт собрал 42 тысячи человек на стадионе и миллионы у экранов. Весь доход в 190 миллионов долларов был направлен на исследования болезни Паркинсона.