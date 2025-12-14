«Князь Тьмы», откусивший голову летучей мыши: что известно о жизни и карьере легендарного рокера Оззи Осборна

Джон Майкл Осборн (настоящее имя Оззи) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Он был четвертым из шести детей в бедной рабочей семье. В школе он сталкивался с большими трудностями при обучении. Позже ему диагностировали дислексию — мальчик имел проблемы с чтением и письмом. Учителя считали его «тупым», и именно в школе за ним закрепилось прозвище «Оззи». Сам исполнитель не мог вспомнить, почему выбрал именно такой псевдоним — то ли от сокращения фамилии, то ли от персонажа книги «Волшебник страны Оз».