На сколько подорожает мобильная связь в 2026 году

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прогнозирует, что в 2026 году цены на связь могут увеличиться минимум на 5−10%.

Источник: ДЕЙТА

По данным издания «Ведомости», 96% операторов мобильной связи, интернета, платного TV и телефонных услуг планируют повысить тарифы в 2026 году, сообщает ИА DEITA.RU.

Около половины из них (48%) собираются поднять цены в диапазоне 5−10%, а 16% — более чем на 10%, согласно опросу Telecom Daily, в котором участвовали топ-менеджеры и владельцы операторских компаний. За 2025 год стоимость мобильных пакетов выросла на 17%, а цены на интернет — на 6%. В целом услуги подорожали более чем на 11% год к году при инфляции около 8%.

В 2026 году давление на себестоимость не снизится, так как операторам сложнее поддерживать сети из-за ограниченного доступа к оборудованию и задержек в логистике. В сегменте дата-центров увеличиваются расходы на электроэнергию и аренду. В облачном секторе предложение площадей сокращается, а спрос стабильно растёт, пояснил Чернов.

По его мнению, компании в будущем будут перестраивать тарифные схемы. В лидерах станут пакеты с включёнными сервисами, защищённые каналы для бизнеса, корпоративный безопасный доступ и облачные решения, что станет основой для роста среднего дохода с каждого пользователя.

Дополнительным поводом для повышения цен станут ограничения голосового трафика в популярных мессенджерах. Это заставит операторов пересматривать списки доступных сервисов и увеличивать цену на комплексные предложения. Регулятор будет следить за обоснованностью индексации тарифов, однако фактор социальной значимости не мешает росту цен.

Скорее, он создает плавную траекторию — без резких скачков, в диапазоне, близком к инфляции затрат. В итоге в массовом сегменте ожидается стабильный рост цен на 5−10% ежегодно, а в сегментах B2B, ЦОД и облачных услуг — более высокий, заключил Чернов.