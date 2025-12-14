На сколько подорожает мобильная связь в 2026 году

Около половины из них (48%) собираются поднять цены в диапазоне 5−10%, а 16% — более чем на 10%, согласно опросу Telecom Daily, в котором участвовали топ-менеджеры и владельцы операторских компаний. За 2025 год стоимость мобильных пакетов выросла на 17%, а цены на интернет — на 6%. В целом услуги подорожали более чем на 11% год к году при инфляции около 8%.